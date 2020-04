Incendi in Appennino, bosco in fiamme a Frassinoro

Con le prime giornate di caldo primaverile purtroppo si sono verificati diversi incendi sui crinali del nostro Appennino, complice anche un periodo di prolungata siccità che ha seccato il terreno e la vegetazione. Oggi poco prima delle ore 13 è accaduto in località Roncatello, nel comune di Frassinoro, dove un campo e una macchia boschiva hanno preso fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno posto sotto controllo l'incendio. Sarà tuttavia necessario un monitoraggio attento, come di prassi, per evitare che eventuali focolai possano far riprendere il rogo. Non si registrano nè feriti nè danni a strutture.