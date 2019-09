Fulmine si abbatte su un'azienda, in fiamme il fieno destinato al compostaggio

Questa mattina un fulmine ha scaricato tutta la sua potenza distruttrice proprio sui comuli di balle di fieno nel cortile della Alba Srl di Finale Emilia, creando un vasto incendio. Le rotoballe accatastate accanto allo stabilimento di via Ceresa sono state divorate dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco in forze per domare l'incendio, non facile da gestire a causa della particolarità del materiale, il fieno, capace di covare il fuoco per lungo tempo.

Un danno davvero ingente per l'azienda finalese che si occupa di essiccazione finalizzata poi al compostaggio: la prima stima della perdita parla di 200mila euro di valore. Sul posto anche i Carabinieri per accertamenti. Non risultano persone ferite.