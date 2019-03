Furgone distrutto dalle fiamme e altri mezzi aziendali danneggiati a Carpi

La scorsa notte, poco dopo le ore 4, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Carpi per l'incendio di un furgone in sosta nel piazzale di un'azienda di via Carlo Marx. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che si sono anche propagate ad altri furgoni che si trovavano parcheggiati accanto a quello da cui si è sprigionato il rogo e che hanno riportato danni significativi.

Le cause sono attualmente in corso di accertamento, ma nessuna ipotesi è esclusa. Sul posto anche la Polizia di Stato che seguirà le indagini.