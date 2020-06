A fuoco il furgone dei panini in via Vignolese, ferito gravemente il gestore

Erano circa le 14.15 di oggi quando un incendio ha completamente distrutto un furgone adibito a cucina e vendita di panini e piadine. Il mezzo, come di consueto, si trovava in sosta lungo via Vignolese, nel parcheggio della zona artigianale di San Damaso. Per cause ancora da accertare il veicolo ha preso fuoco e in pochi istanti è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Nell'incendio è rimasto coinvolto il gestore che si trovava a bordo. L'uomo ha riportato una serie di ustioni apparentemente gravi ed è stato soccorso dal 118 intervenuto con ambulanza e auto medica. Una prima prognosi definita all'Ospedale di Baggiovara parla di 40 gioni a causa delle ustioni di primo e secondo grado riportate al volto e alle braccia, ma si attende il consulto del Centro Grandi Ustionati di Parma, dove la vittima è stata trasportata nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano consumato l'intero furgone. Fortunatamente non si è verificata l'splosione delle bombole di gas, che avrebbe avuto conseguenze devastanti.

Per gli accertamenti è intervenuta la Polizia di Stato. Per circa mezz'ora via Vignolese è stata chiusa al transito fra l'abitato di San Damaso e la rotatoria di San Donnino.