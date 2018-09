Incendio nei garage interrati, danni alle auto e residenti allontanati

Poco prima delle ore 2 della notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Soliera per l'incendio che ha coinvolto un'auto all'interno di un box interrato, che serve i condomini della palazzina di via Pascoli 86. Le fiamme hanno distrutto l'auto in questione, una Bmw e danneggiato anche un furgone Ford Transit, prima che i pompieri riuscissero a spegnerle.

Apprensione tra i residenti che in parte sono stati temporaneamente allontanati dagli alloggi fino al completamento dello spegnimento e delle verifiche necessarie. I danni all'autorimessa hanno costretto i Vigili del Fuoco a dichiararla inagibile, ma gli appartamenti non sono stati coinvolti.

Tutti i residenti temporaneamente evacuati hanno potuto fare rientro nelel rispettive case al termine delle operazioni. Ancora non accertate con chiarezza le cause di innesco del rogo. Intervenuti anche i Carabinieri del paese.