Incendio alla Goldoni Arbos di Carpi, distrutto un capannone

Nel cuore della notte scorsa è divampato un incendio all'interno di un capannone di proprietà della Goldoni, azienda di Arbos Group con sede a Carpi. Ancora non sono chiare le cause che hanno innescato il rogo, che tuttavia ha procurato diversi danni allo stabile di via Svoto Canale, al confine con il territorio di Rio Saliceto.

L'edificio andato a fuoco, separato da quello che ospita la produzione vera e propria dei macchinari agricoli, era adibito a magazzino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo ed effettuato le operazioni di messa in sicurezza. Le fiamme hanno causato seri danni alla struttura e hanno interessato anche alcuni trattori posteggiati accanto al capannone. Fortunatamente non si registrano feriti.