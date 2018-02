A fuoco la stanza d'albergo, due persone intossicate a Formigine

Nelle prime ore della scorsa notte, era circa l'1.10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Formigine per un incendio all'interno di una stanza di un albergo. Ad andare a fuoco è stata una camera all'ultimo piano dell'Hotel Residence 4 Passi, in via Guido Rossa. Grazie all'intervento dei pompieri due persone sono state tratte in salvo e poi trasportate dal 118 al pronto soccorso per aver respirato fumo. Altre due sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco con l'autoscala e non hanno riportato alcuna conseguenza.

Sul posto intervenute complessivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avuto ragione delle fiamme senza grosse difficoltà. Le cause sono ancora in corso di accertamento, così come i danni alla struttura ricettiva.