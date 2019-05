Incendio a Fiorano, a fuoco l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali

Una densa nuvola di fumo che si confonde con il cielo plumbeo è stata avvistata già dalle ore 6.30 di questa mattina nella zona del Distretto Ceramico. All'alba, infatti, un vasto incendio ha interessato lo stabilimento dell'azienda Intereco a Ubersetto di Fiorano. Si tratta di un sito di stoccaggio di rifiuti speciali situato in via Viazza I Tronco, dove ha preso fuoco un capannone con il materiale in esso contenuto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre e al momento il loro lavoro ha permesso di mettere il rogo posto sotto controllo. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e controllo, ai quali seguirà una valutazione dei danni e delle cause, al momento non verificabili.

Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici di Arpae per le rilevazioni ambientali. Non risultano persone ferite o intossicate.