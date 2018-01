Incendio in una villetta, coppia di anziani intossicata a Cittanova

Questa mattina intorno alle ore 9.30 è andato a fuoco il sottetetto di una villetta bifamigliare di Cittanova. I Vigili del Fuoco sono intervenuti al civico 57 di via Preti partigiani, dove hanno accertato che il fumo aveva già invaso i locali dell'abitazione del secondo piano, dove risiede una coppia di persone anziane. I due si trovavano in difficoltà e grazie all'intervento dei pompieri è stato possibile farli uscire dall'abitazione.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i due anziani, vittime di un'intossicazione, sono stati fatti salire in ambulanza e trasportati all'ospedale per accertamenti. Non dovrebbero però aver riportato conseguenze serie.

Nel frattempo le due squadre di Vigili del FUoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali invasi dal fumo. L'intervento è stato tempestivo e l'edificio, ad una prima analisi, non pare aver subito danni strutturali. Ancora incerta la causa che ha sprigionato le fiamme, in ogni caso del tutto accidentale.