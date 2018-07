La scorsa notte, dalle 23.20 fino alle 4.30, una squadra di Vigili del Fuoco è stata impegnata per lo spegnimento di una catasta di legna in fiamme. L'incendio ha distrutto diversi quintali di legna accatastati sotta una tettoia in un'area agricola a Monteombraro di Zocca, in via Fontaneda. Nessun danno a persone o fabbricati.