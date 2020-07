Baggiovara, incendio alla Life Elettronica di via Giardini

Intorno alle 14.45 di oggi si è levata un'alta colonna di fumo nero alla periferia di Modena, ben visibile da chilometri. Si è trattato di un incendio che ha interessato uno degli stabili della Life Elettronica, azienda con sede in via Giardini, tra Modena e Baggiovara, specializzata nella produzione di schede e sistemi elettronici.

Il rogo avrebbe riguardato alcuni cartoni e si sarebbe poi esteso all'edificio e ad altro materiale, ma non sono ancora chiare le cause. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre e hanno avuto ragione dell'incendio, iniziando poi le operazioni di messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Ancora da quantificare i danni. Sul posto per accertamenti anche la Polizia di Stato.