Incendio all'Autodemolizioni Longagnani, distrutte 30 auto

Ieri sera un incendio di vaste proporzioni ha interessato il deposito Autodemolizione Longagnani di Baggiovara, in via Giardini. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 23.30 e si sono propagate fino a coinvolgere ben 30 carcasse di auto che si trovavano nel piazzale in attesa di essere rottamate.

Sul posto sono stati impegnati 25 vigili del fuoco con 7 mezzi provenienti da diverse sedi della provincia. Il loro pronto intervento in forze ha impedito che altri mezzi o le strutture dell'azienda venissero intaccate dal fuoco.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, anche attraverso le indagini della Polizia di Stato.