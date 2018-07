Durante la notte a Mirandola è avvenuto un incendio presso un'azienda con sede a Trebbiolo, in provincia di Firenze. L'incendio è nato a causa del riscaldamento di un motore elettrico ad un impianto di trasformazione oli in energia elettrica. Per fortuna sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco in via 25 Luglio.