Capanno in fiamme, i Vigili del Fuoco intervengono sulle montagne intorno a Pavullo

Nella zona di Monteforco di Pavullo, intorno alle 16.45, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il capanno utilizzato come deposito per gli attrezzi accanto ad una casa rurale in via Casa Schiappone. Le fiamme hanno rapidamente distrutto la piccola costruzione e quanto in essa contenuto: l'intervento pronto e tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

Il rogo stava infatti per propagarsi al tetto delle due abitazioni adiacenti al capanno e i pompieri lo hanno domato prima che potesse creare danni seri agli edifici. Nessuno è rimasto ferito.