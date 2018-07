Incendio in un'officina di riparazione in via Francia. Tre mezzi pesanti a fuoco

E' avvenuto questa mattina verso le ore 7 l'incendio in via Francia presso un'officina di riparazione di mezzi pesanti, che ha comportato la richiesta di aiuto dei Vigili del Fuoco che prontamente sono giunti sul luogo. Ad essere coinvolti nel rogo all'arrivo dei Vigili del Fuoco sono tre mezzi pesanti, le cui fiamme sono state domate per evitare che si propagassero ad altri veicoli in attesa di riparazione. L'officina di riparazione colpita dall'incendio è stata fortemente danneggiata sia nelle strutture che negli impianti.