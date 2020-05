A fuoco un letto nel reparto Diagnosi e Cura, intervento dei pompieri a Baggiovara

Questa mattina verso le 11.30 si è verificato un incendio in una stanza del reparto Diagnosi e cura dell'ospedale di Baggiovara. Il rogo ha interessato un letto ed è stato estinto dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco, senza altri particolari danni per la struttura.

Efficace l'attivazione del piano di evacuazione del reparto, che ha messo in sicurezza tutti i degenti e il personale in attesa dell'arrivo dei pompieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via precauzionale la stanza interessata sara chiusa, in attesa di verifiche agli impianti e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'intervento si è concluso verao le 13. Il resto del reparto è stato riaffidato al personale dell'Ospedale e probabilmente riprenderà la sua normale attività nel pomeriggio sopo una sanificazione dei locali raggiunti da l fumo.