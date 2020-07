Cortocircuito e principio d'incendio all'Ospedale di Baggiovara, tutto risolto in breve tempo

Stamattina, tra le 4 e le 5, per cause in corso di accertamento, un cortocircuito ha interessato un'apparecchiatura elettrica posta all'interno il tunnel tecnologico dell'Ospedale di Baggiovara. Il cortocircuito ha comportato un principio di incendio, subito domato, e l'attivazione del gruppo elettrogeno che ha garantito la corretta erogazione della corrente elettrica.

Si è quindi generato del fumo nel tunnel tecnologico che, risalendo, ha interessato i corridoi esterni ai reparti del Corpo 3 e, come da procedura, l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco da parte della Vigilanza. Sul posto anche i professionisti dell'Ufficio Tecnico, dell'Ingegneria Clinica, del ITC aziendali e la manutenzione dell'Ospedale per i sopralluoghi necessari.

La situazione è tornata alla normalità, nessun paziente è stato trasferito o spostato e non risultano danni alle apparecchiature. L'Azienda ringrazia i Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione e tutto il personale intervenuto.