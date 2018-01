Paura all'Ospedale di Carpi, allarme antincendio e fuoriuscita di fumo dagli scantinati

Intorno alle ore 12.20 di questa mattina è scattato un allarme anti incendio presso i locali dell'Ospedale Ramazzini di Carpi. Il problema - che inizialmente era stato descitto come un vero e proprio incendio - è nato negli scantinati, per cause ancora non chiare. Sul posto si sono radunate immediatamente alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono immediatamente dedicate alla messa in sicurezza dell'edificio.

Come spiega l'Ausl in una nota, è stato accertato come non vi siano stati reali focolai, ma una semplice concentrazione di fumi. Si tratta di sali, non nocivi per la salute, emessi dall'impianto per ridurre l'ossigeno presente nell'aria e dunque la possibilità di combustione.

Il fumo e il conseguente odore che si sono diffusi per tutto il piano terra, hanno reso comunque necessario lo sgombero temporaneo a scopo precauzionale di Pronto soccorso, medicina d'urgenza, dialisi e cardiologia.

Tutto è tornando alla normalità nel primo pomeriggio anche per i 50 pazienti interessati dagli spostamenti, in attesa di capire cosa abbia fatto scattare il sistema antincendio.