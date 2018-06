Verso l'una della scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti a Fiumalbo, a causa di un incendio di un pullman gran turismo in sosta lungo via Del Parco. Il mezzo è statao consumato dalle fiamme e completamente distrutto, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause sono in corso di accertamento insieme a Carabinieri.