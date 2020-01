Capannone in fiamme in via Nobili, un odore nauseabondo invade la città

Ieri sera un odore acre ha velocemente invaso l'aria di tutta la zona ovest della città di Modena. Decine e decine le chiamate ai Vigili del Fuoco, che si so o attivati riuscendo ad individuare l'origine della puzza nauseabonda: un incendio che ha invaso il blocco uffici de La Commerciale Acciai, azienda situata tra via Nobili e via Galliano, in zona artigianale.

Le fiamme hanno danneggiato seriamente i locali dell'area direzionale della ditta, coinvolgendo sia il piano terra che il piano superiore e il tetto. Non risultano feriti.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro ormai da 8 ore per ultimare le operaio i di messa in sicurezza dello stabile. Ancora non si conoscono le esatte cause, su cui indaga anche la Polizia.

