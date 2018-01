Incendio in via Gallucci, danni al ristorante Quinto Quarto

Brutta sorpresa in questo giorno di chiusura per il ristorante Quinto Quarto di via Gallucci 21. Nel corso del pomeriggio i locali sono stati interessati da un principio d'incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate senza particolari problemi, ma non si sono potuti evitare danni ingenti ai locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

In corso di accertamento le cause, che paiono però di natura accidentale. Vista l'entità del danno subito, il risotrante potrebbe rimanere chiuso per alcuni giorni per la pulizia e il ripristino di arredi e strumentazioni.