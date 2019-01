Castelvetro, lanterna cinese provoca l'incendio di 200 rotoballe

Un oggetto molto in voga negli ultimi anni: una piccola mongolfiera che si alza in volo e viaggia lontano e dove atterra può causare disastri. Già da tempo le lanterne cinesi, sempre più diffuse durante i festeggiamenti, sono sotto accusa per i potenziali danni che può creare una fiamma libera e purtroppo nella notte di Capodanno se ne è avuta conferma. E' infatti il piccolo pallone aerostatico ad essere finito sotto accusa come innesco dell'incendio che ha interessato una gran quantità di rotoballe di fieno sulle prime colline di Castelvetro.

Intorno alle 2.40 i Vigili del FUoco sono intervenuti in via Rolda, nella zona di Solignano Nuovo, per spegnere l'incendio che ha coinvolto ben 200 balle e che ha richiesto diverse ore per essere posto sotto controllo, come sempre accade quandi bruciano paglia o sterpaglie. Il rogo ha danneggiato il foraggio di proprietà dell'Azienda Agricola Bartolacelli.