Rotoballe in fiamme sui monti di Zocca, notte di lavoro per i pompieri

Dalle 23.30 di ieri sera i Vigili del Fuoco sono impegnati in un incendio di rotoballe di fieno a Zocca, in via Val di Pozzo, una strada isolata nei pressi della località di Rosola. Il pronto intervento della squadra dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione del vicino bosco, con conseguenze che sarebbero potute diventare molto gravi. Le operazioni di spegnimento sono in corso anche questa mattina e si prevede possano terminare a breve.