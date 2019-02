Bosco in fiamme tra Sassuolo e Prignano, intervenuto anche l'elicottero antincendio

Dalle 13.20 circa di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono impegnati nel contenimento di un incendio boschivo che si è sviluppato sulel colline di Sassuolo, tra San Michele dei Mucchietti e il territorio di Prignano, in zona Casara. Sul posto si sono portate tre squadre dei pompieri, che sono ancora al lavoro. Al momento le fiamme sono state poste sotto controllo, ma occorrerà tempo per la completa messa in sicurezza.

A supporto degli uomini a terra è intervenuto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha scaricato acqua dall'alto per bloccare il fronte incendiario. Le cause scatenanti del rogo non sono ancora chiare, ma diversi ettari di sottobosco sono stati compromessi. Non si registrano feriti.