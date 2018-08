Rimessa agricola in fiamme, struttura distrutta dal fuoco

A metà mattina un incendio si è sprigionato all'interno di una rimessa per macchinari agricoli situata a poca distanza dal strada Romana Sud, nelle campagne tra Carpi e Appalto di Soliera. Un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distazna si è sprigionata in seguito al rogo, che da un primo esame parrebbe causato dallo scoppio di una bombola di gpl. Il materiale custodito all'interno dell'immbile ha preso fuoco, così come la struttura stessa del caseggiato.

Sul posto si sono portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che a poco a poco hanno domato le fiamme e allontanato il pericolo. Il fabbricato è però stato danneggiato in modo molto serio. Nessuna persona è rimasta ferita.