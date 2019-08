Incendio negli spogliatoi del campo "Morselli", nessun atleta coinvolto

Un imprevisto ha movimentato la serata degli atleti che si allenavano ieri presso il campo da calcio "Morselli", situato in via Gasparini e sede della Asd Modenese. Intorno alle 22.30 sono stati gli stessi ragazzi ad avvistare un fumo denso provenire dal locale adibito a spogliatoio e ad allertare i Vigili del Fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno individuato la causa in un principio di incendio che aveva interessato un quadro elettrico e hanno rapidamente risolto la situazione grazie agli estintori. Nessuno dei presenti ha riportato conseguenze fisiche.