Esplosione ed incendio a Vaciglio, distrutto un prefabbricato

Intorno alle 11.30 di oggi una grossa nuvola di fumo denso si è levata dalla periferia sud della città di Modena, in zona Vaciglio. La causa è stata l'incendio di una struttura prefabbricata posizionata su un terreno a margine di strada Collegarola, al civico 63. I vicini raccontano di aver udito un'esplosione, poi le fiamme hanno avvolto l'edificio, che è stata consumato dal rogo.

Al momento dei fatti nessuno si trovava all'interno del prefabbricato, utilizzato in maniera estemporanea dai proprietari. I Vigili del Fuoco sono arrivati con due squadre e hanno estinto le fiamme senza particolari problemi, avviando poi le verifiche. Non si conoscono ancora le cause, ma pare possa essersi trattato di un fatto accidentale.

Sul posto per accertamenti la Polizia di Stato e la Municipale, oltre al 118 che ha però fatto rientro in quanto nessuno ha riportato conseguenze fisiche.