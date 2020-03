Incendio nelle campagne di Carpi, gravi danni ad un casolare

Dalle 12.15 circa i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Carpi per l'incendio che si è sviluppato in un casolare di stradello Imperiale, nelle campagne a sud della città. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi con 9 uomini, che hanno lavorato per alcune ore per domare le fiamme.

Una famiglia residente nella porzione adiacente del fabbricato è stata allontanata per motivi di preausione, ma non si segnalano feriti nè intossicati. L'edificio ha subito gravi danni, con il crollo di parte del tetto. Ancora non so conoscono le cause.