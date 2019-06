Sterpaglie in fiamme lungo la Modena-Sassuolo, pompieri in azione

Il primo caldo si è fatto sentire e ha favorito nel primo pomeriggio un piccolo incendio che ha coinvolto la vegetazione sul margine della carreggiata della Tangenziale Modena- Sassuolo. Le fiamme - non si conoscono le cause - hanno sprigionato molto fumo, che ha invaso la strada con un potenziale pericolo per gli automobilisti, che infatti hanno inviato segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Una squadra si è portata sul luogo dell'incendio, nei pressi dell'uscita per Formigine, e ha spento le sterpaglie senza problemi. Non vi sono state conseguenze per il traffico.