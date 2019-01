Tetto di una villetta in fiamme, tanto lavoro per i pompieri anche a Medolla

Come purtroppo spesso accade in questo periodo dell'anno, si moltiplicano gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati da canne fumarie e sistemi di riscaldamento, che solitamente interessano i tetti delle abitazioni. E' accaduto anche a Medolla la scorsa notte, quando poco prima delle 23 i pompieri si sono portati presso una villetta di via 1° Maggio il cui tetto aveva preso fuoco.

Il pronto intervento della squadra Vigili del Fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi agli appartamenti sottostanti limitando i danni a circa 20 mq di copertura. Impegnate nelle opere di spegnimento e messa in sicurezza due squadre con tre mezzi, per quasi tre ore. I danni all'edificio sono stati comunque rilevanti, ma nessuna persona è rimasta coinvolta.