Incendio nella postazione di tiro, in fiamme il Poligono di Carpi

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, si è sviluppato un vasto incendio presso la struttura che ospita il Tiro a segno di Carpi, in via Chiesa di Cibeno. Sul posto sono schierati Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e forze dell'ordine. Pare che l'incendio si divampato in una linea di tiro, forse per l'esplosione di alcune munizioni.

Una persona rimasta intrappolata dal fumo è stata tratta in salvo, mentre altre due avrebbero riportato leggere ustioni alle mani. Operazioni di messa in sicurezza ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti