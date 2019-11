Soffitta in fiamme in via Bellini, evacuate 15 famiglie

Intorno alle ore 22 di questa sera si è sviluppato un incendio nella soffitta del conodominio al civico 40 di via Bellini a Modena. Il fuoco è stato domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti anche con l'autoscala per raggiungere la sommità del palazzo di 5 piani, che è stato invaso dal fumo. Attualmente l'incendio è stato messo sotto controllo.

A quanto di apprende non vi sarebbero feriti o intossicati gravi: 15 famiglie residenti sono state evacuate per precauzione, in attesa che i pompieri completino le operazioni e verifichino la stabilità della struttura. Sul posto anche il 118. Non si conoscono le cause del rogo.