Garage in fiamme, evacuato il maxi condominio di via Lago di Bolsena

Stamane intorno alle 9.30 si è sprigionato un incendio in uno dei garage seminterrati del grande complesso residenziale situato a Carpi in via Lago di Bolsena. Ancora da chiarire l'origine del rogo che ha consumato l'interno dell'autorimessa ed è stato fortunatamente domato tempestivamente dall'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco.

I condomini sono stati evacuati per precauzione, ma non si segnalano persone ferite o intossicate.

Come noto, il condominio in questione soffre da tempo di problemi di degrado, legato anche alla presenza di un elevato numero di stranieri e di alloggi sfitti, già oggetto di occupazioni irregolari.