Appartamento distrutto da un incendio a Bastiglia, sotto accusa una sigaretta dimenticata

Intorno alle ore 8.30 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Monte, nel centro di Bastiglia, su segnalazione dei residenti che hanno notato un denso fumo uscire dalal finestra del primo piano del civico 18. All'interno dell'appartartamento si era sviluppato un grosso incendio che aveva già ditrutto buona parte del mobilio: i pompieri hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i locali.

Al momento dello scoppio del rogo nessuno si trovava all'interno dell'edificio, dal momento che l'inquilino era uscito di casa. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stata una sigaretta dimenticata accesa a provocare il disastro.

Non si registrano feiti nè intossicati, ma danni molti rilevanti all'abitazione. I Vigili del Fuoco stanno ora verificando le condizioni strutturali del fabbricato, un vecchio edificio. Accertamenti anche da parte dei carabinieri.