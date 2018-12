Incendio nel centro di Finale Emilia, evacuate due famiglie

Un incendio ha danneggiato nel primo pomeriggio di oggi il tetto di una palazzina di Finale Emilia, in oieno centro storico. Le fiamme hanno infatti interessato l'abitazione al civico 4 di via Petocchi, dove sono arrivati intorno alle ore 13 uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate in maniera abbastanza agevole e ora sono in corso verifiche più approfondite per capire sia le cause, ma soprattutto le condizioni di stabilità dell'edificio.

Nessuna persona ha riportato ferite, ma è stato necessario evacuare le due famiglie residenti in quello stabile, che per la notte a venire troveranno posto in albergo in attesa di conoscere se e quando potranno rientrare.