Incendio all'alba, appartamento in fiamme in via Respighi

Verso le 6.30 di oggi un incendio si è sviluppato in un appartamento, situato al terzo piano della palazzina Acer di via Respighi 243. Le fiamme hanno devastato l'interno dell'abitazione e un fumo denso ha invaso anche gli spazi comuni del condominio, costringendo alcune famiglie a lasciare i propri appartamenti e radunarsi in strada.

Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza i locali. Una anziana inquilina cher era rimasta bloccata nel proprio appartamento è stata fatta scendere con l'autoscala. Sul posto anche ambulanza e medico del 118, ma al momento non risultano feriti o intossicati.

Non si conoscono al momento le cause scatenanti dell'incendio, che pare di natura accidentale, e sono in corso verifiche insieme al personale tecnico di Acer per appurare l'agibilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.