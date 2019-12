Casa in fiamme alle porte di Formigine, tre persone soccorse

Ieri sera poco prima delle 23 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre a Formigine per l'incedio di un'abitazione di campagna, in via Stradella 34. Le fiamme interessavano una stanza al pino terra delal casa, strutturata su due piani. Le cause sarebber di probabile natura accidentale: danni rilevanti al locale interessato e danni da fumo nell'intero edificio, che è stato invaso dalla fuliggine.

Le tre persone presenti al momento dello scoppio del rogo sono riuecite ad uscire autonomamente dalla casa e sono state assistite dai sanitari del 118 per un leggero principio di intossicazione. Dovranno essere eseguite verifiche strutturali per garantire l'agibilità dello stabile.