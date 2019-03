Appartamento in fiamme a Nonantola, anziana in ospedale

Stamattina si è verificato un incendio all'interno di un appartamento di via Volta, al civico 16, a Nonantola. Le fiamme hanno avvolto la cucina dell'abitazione, intaccando gli impianti, il mobilio e gli elettrodomestici, che hanno riportato gravi danni. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco è intervenuto anche il 118, con i sanitari che si sono presi cura dell'anziana residente, una donna di 83 anni. La signora non ha riportato ustioni, ma è stata ugualmente accompagnata al Pronto Soccorso per accertamenti, visto l'età avanzata e il fumo inalato nelle prime fasi del rogo.

I pompieri hanno avuto facilmente la meglio sulle fiamme, che non hanno intaccato la struttura della palazzina, ma soltanto quanto si trovava nella cucina. Le cause sono ancora in corso di accertamento.