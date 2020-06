Incendio a Vignola, in fiamme due appartamenti di una palazzina di via Boschetti

I Vigili del Fuoco sono al lavoro a Brodano di Vignola dalle ore 14 circa di oggi, a seguito di un incendio che ha interessato una palazzina di via Boschetti. Le fiamme si sono infatti sviuluppate all'interno dello stabile al civico 45, interessando due appartamenti situati ai piani più alti.

L'area è stata transennata per consentire le operazioni dei pompieri con l'autoscala, sotto l'occhio vigile dei Carabinieri.

Non è ancora chiara l'origine dell'incendio ed è presto per poter effettuare una conta dei danni, che tuttavia potrebbero essere significativi. Non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto per ogni evenienza anche un'ambulanza del 118.