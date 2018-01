Palazzina in fiamme a Sassuolo, residenti intossicati. Grave una 19enne

Un incendio di proporzioni piuttosto vaste ha interessato nel pomeriggio di oggi una palazzina di largo Borgo Venezia, nell'omonimo quartiere di Sassuolo. Le fiamme si sarebbero sprigionate per cause non ancora del tutto certe al piano terra dell'edificio di tre piani, che conta sei appartamenti, molti dei quali erano occupati dai residenti nel momento in cui fiamme e fumo hanno invaso i locali.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, che muniti di respiratore si sono precipitati all'interno dello stabile e hanno tratto in salvo due persone che erano rimaste bloccate all'interno. Il bilancio dei feriti parla di tre persone sono state portate in ospedale a Sassuolo dalle ambulanze del 118, e di una ragazza di 19 anni ricoverata a Baggiovara in condizioni serie a causa del molto fumo inalato. Altri residenti hanno accusato solo lievissime intossicazioni.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio, ma sono in corso accertamenti per capire gli eventuali danni subiti dallo stabile. Sul posto anche i Carabinieri.