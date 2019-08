Inchiesta Bibbiano, i sindaci dell'Area Nord attendono la magistratura

I sindaci dei Comuni dell'Unione Area Nord di Modena intervengono in coro sulla vicenda "Angeli e Demoni" in cui ora risulta indagata anche una dirigente dell'ente accusata di abuso d'ufficio. Per curare una minore di Mirandola, la dipendente comunale avrebbe affidato, tramite la casa famiglia "Madamadore'" di Parma, un incarico alla psicologa Nadia Bolognini dopo che era già finita agli arresti domiciliari per le vicende di Bibbiano. Una consulenza portata alla luce dai consiglieri locali di Forza Italia e su cui la Procura di Modena ha aperto un fascicolo.

I sindaci ribadiscono "la totale disponibilità dell'ente a collaborare, per le proprie competenze, per agevolare il lavoro della magistratura", riservandosi "di assumere i propri provvedimenti conseguenti all'esito dell'indagine, qualora l'Unione risultasse parte lesa". Garantiscono inoltre che "continua ad essere garantita la piena, fattiva e costante operatività del proprio servizio Minori e famiglie, al quale compete, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e di concerto con l'autorità giudiziaria, la presa in carico di tutte le situazioni di disagio e grave pregiudizio di minori in famiglie problematiche che prevedono varie tipologie d'interventi, fra le quali primariamente, quando possibile, l'attivazione di progetti riabilitativi delle funzioni genitoriali".

Attraverso "le competenze e professionalità degli operatori del servizio" l'Unione conferma poi come sua priorità quella di "garantire la tutela di chi purtroppo potrebbe trovarsi nella situazione di averne bisogno, in un sistema coordinato con gli altri enti e Forze dell'ordine". Questo, viene sottolineato, "vuol dire dare risposte reali e concrete a bisogni delicati e fondamentali dei cittadini, soprattutto dei minori, anche in situazioni emergenziali".

L'Unione ha infine programmato per settembre una commissione consiliare allargata agli operatori dell'area sociale dei singoli Comuni per discutere delle attivita' e delle azioni in capo al servizio minori del territorio.

