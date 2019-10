Travolta lungo via Giardini, grave una 52enne soccorsa dall'eliambulanza

Intorno alle 15.30 si è verificato un grave incidente lungo via Giardini (SP3) in località Fondaccia di Serramazzoni. Un'auto ha infatti investito una donna che usciva dal passo di accesso al caseificio San Pietro in Rio Torto. L'impatto è stato particolarmente violento e la donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza, riportando gravi traumi.

L'ambulanza del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha caricato la paziente - una 52enne del posto - per poi trasportarla in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna. Nessuna conseguenza per l'autimobilista. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.