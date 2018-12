Carambola al semaforo di Torre Maina, ferite due donne

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ieri sera intorno alle ore 20 si è verificato un rocambolesco incidente lungo la Nuova Estense, esattamente all'altezza del semaforo situato al bivio per Torre Maina. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo nella carambola anche una terza macchina e un autocarro.

Sul posto sono arrivate in sequenza due ambulanze, automedica ed eliambulanza. I sanitari del 118 e i Vigili del fuoco hanno prestato soccorso a due donne rimaste chiuse nelle lamiere delle rispettive auto. Le ferite sono poi state portate in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Lungo la Statale 12 si sono formate lunghe code e la circolazione è tornata All normalità solo un paio di ore dopo il sinistro, a causa delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.