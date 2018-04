Camion fuori strada sulla A1, autostrada e via Emilia in tilt

Sulla A1 Milano-Napoli, tra l'uscita Valsamoggia ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, si sono formati 7 km di coda con tendenza all'aumento, per un incidente avvenuto all'altezza del km 186, alle ore 3.15 di questa notte. Due camion che trasportano tacchini si sono intraversati sulla carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con le gru per rimuovere i mezzi. Al momento non risultano feriti.

Il traffico scorre sulla terza e quarta corsia, in alterrnativa per chi è diretto a Bologna, consigliamo di uscire a Modena sud, poi percorrere la SS9 via Emilia con rientro in A14 a Bologna Borgo Panigale se diretto ad Ancona o Padova ed a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio, se diretto a Firenze.