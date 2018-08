Auto ribaltata in Autosole, due feriti e 8 km di coda verso Bologna

Nella prima mattina di oggi, intorno alle 6.45, si è verificato un incidente lungo l'Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. All'altezza di Piumazzo un'auto che procedeva in corsia sud (direzione Bologna) si è ribaltata per cause al vaglio della Polizia Stradale. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica del 118, che hanno portato il primo soccorso ai due occupanti del mezzo, poi trasferiti in ospedale.

Le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata hanno richiesto diverso tempo e questo ha comportato forti rallentamenti al traffico, con una coda che ha raggiunto gli 8 km. La situazione è tornata progressivamente regolare intorno alle ore 9.00.