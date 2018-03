Auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone, cinque feriti in A1

Poco dopo le ore 7 di questa mattina si è verificato un rocambolesco incidente in A1, nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord, in prossimità della frazione di Cognento. Un'automobile e un furgone si sono scontrati per cause al vaglio della Polizia Stradale e la macchina si è capottata, finendo la propria corsa sul tettuccio.

A bordo del mezzo si trovavano cinque persone, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco. I feriti, con diversi gradi di gravità, sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara per accertamenti. La viabilità ha subito un rallentamento per consentire i soccorsi, ma le code sono cessate in tempi relativamente brevi.