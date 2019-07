Incidente in Autosole, due feriti tra Modena Nord e Modena Sud

Intorno alle ore 13.50 si è verificato un grave incedente in A1, nel tratto che attraversa la periferia di Modena parallelo alla Complanare, in località Cantone di Mugnano. Una Lancia Ypsilon che viaggiava in corsia sud (direzione Bologna) ha urtato il guardrail per cause al vaglio della Polizia Stradale e si è fermata nella corsia centrale.

Sul posto insieme agli agenti sono arrivati i sanitari del 118 in ambulanza e successivamente il medico dell'elisoccorso di Pavullo. Due le persone rimaste ferite, pare in maniera grave. L'eliambulanza è poi atterrata sulla sede stradale, costringendo a bloccare il traffico anche in corsia nord.

Attualmente l'Autosole risulta quindi bloccata, con code in rapido aumento in direzione Bologna (4 km). Seguiranno aggiornamenti