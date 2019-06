Incidente a Modena Nord, un ferito grave e lunghe code in A1

Poco dopo le ore 9 si è verificato un incidente in Autosole, la cui dinamica non risulta ancora chiara. Risulterebbe coinvolto un solo veicolo, che ha impattato il guardrail nella corsia di sinistra.

Una persona a terra è stato soccorso dai sanitari del 118 lungo la corsia nord (direzione Milano), in prossimità dell'uscita dell'area di servizio Secchia Est, Il ferito è stato caricato a bordo dell'ambulanza e poi trasferito a Baggiovara grazie all'intervento dell'elisoccorso, atterrato sulla carreggiata. Il paziente pare in condizioni molto gravi.

Sul posto diverse pattuglie della Polizia Stradale, che hanno coordinato i soccorsi e gestito la viabilità. La corsia nord è rimasta chiusa pochi minuti per le operazioni di soccorso e il traffico ha continuato a scorrere su due corsie. Questo non è bastato a impedire il formarsi di una coda di circa 5 km in direzione Milano, con conseguenti disagi anche sulla viabilità ordinaria intorno al casello di Modena Nord.