Incidente a Modena Sud, cinque feriti lievi e code verso Milano

Un incidente ha causato feriti e disagi questa mattina in Autosole. Due auto, infatti, si sono scontrate in corsia di sorpasso poco prima dell'uscita di Modena Sud. Erano passate da poco le ore 7 e l'incidente è avvenuto in corsia nord (direzione Milano). Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme a due ambulanze, con i sanitari che si sono occupati di soccorrere le persone coinvolte.

Sui due mezzi viaggiavano complessivamente sei persone, un uomo, due donne e tre bambini piccoli. Nessuno ha riportato lezioni gravi, ma cinque di loro sono stati accompagnati al Policlinico per accertamenti medici.

Il traffico ha continuato a scorrere su una corsia, ma l'imbuto che si è venuto a creare ha causato code per circa 4 km. La situazione si è risolta con la rimozione dei mezzi incidentati intorno alle ore 8.30.