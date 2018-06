Tragedia in Autosole, motociclista perde la vita nello scontro con un'auto

Non c'è stato nulla da fare per il centauro coinvolto la scorsa notte in un incidente autostradale. Il 27enne, residente nel reggiano, si è scontrato con un'auto mentre percorreva l'Autrostrada del Sole tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, all'altezza di Saliceta San Giuliano, intorno alle ore 4. Sul posto ambulanza e automedica, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Stradale. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora, poi è ripreso regolarmente. Nel mentre si sono formati fin a 5 km di coda in direzione Bologna.